07.07.2017 (10:54)
Заместитель Министра обороны Тимур Иванов проверит строительство военных объектов в Карелии
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа прибыл в Петрозаводск, где ознакомится с состоянием военной инфраструктуры.
В частности, замглавы военного ведомства проинспектирует готовность объектов строящегося Петрозаводского президентского кадетского училища.
В рамках строительства возводятся учебный корпус с книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями, актовым залом, а также здание столовой.
Также будут построены двухэтажный спортивных комплекс, ледовый каток, бассейн и электронный тир.
Фасады зданий училища выполнены в неоклассическом стиле, традиционном для городской архитектуры Петрозаводска.
В ходе рабочей поездки Тимур Иванов также проинспектирует ряд объектов военного строительства в Санкт-Петербурге.