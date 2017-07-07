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07.07.2017 (10:54)

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов проверит строительство военных объектов в Карелии

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа прибыл в Петрозаводск, где ознакомится с состоянием военной инфраструктуры.

В частности, замглавы военного ведомства проинспектирует готовность объектов строящегося Петрозаводского президентского кадетского училища.

В рамках строительства возводятся учебный корпус с книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями, актовым залом, а также здание столовой.

Также будут построены двухэтажный спортивных комплекс, ледовый каток, бассейн и электронный тир.

Фасады зданий училища выполнены в неоклассическом стиле, традиционном для городской архитектуры Петрозаводска.

В ходе рабочей поездки Тимур Иванов также проинспектирует ряд объектов военного строительства в Санкт-Петербурге.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Визит , Западный военный округ
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