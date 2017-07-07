07.07.2017 (09:00)

Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии впервые провели учение с использованием комплекса «Стрелец»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии впервые провели учение с использованием комплекса «Стрелец»

На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан артиллерийское подразделение морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) впервые провело учение с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Данный комплекс поступил на вооружение подразделений морской пехоты КФл в мае 2017 года. К учениям были привлечены около 100 военнослужащих, самоходно-артиллерийская батарея в составе самоходных артиллерийских орудий (САО) «Нона» и порядка 20 единиц боевой и специальной техники.

По легенде учения разведывательным дозором обнаружен условный противник. Разведчик, оснащённый новым КРУС «Стрелец», используя лазерный дальномер из его комплекта, определил координаты цели и передал их в автоматическом режиме на персональный планшет командиру батальона, который принимает решение об использовании артиллерии.

Самоходно артиллерийская батарея, получив приказ выдвинулась на позицию и используя полученные координаты выполнила стрельбу по назначенным целям, уверенно поразив мишенные позиции, имитирующие условного противника, тем самым на практике доказав эффективность использования и применения КРУС «Стрелец».

Применение КРУС «Стрелец» при решении огневых задач, позволяет командиру сократить время от момента обнаружения цели до её поражения в два раза, что достигается путём передачи координат цели от разведчика до командира в автоматическом режиме без ручного ввода координат и их устного перечисления. Помимо этого, КРУС «Стрелец» сопрягается с различными средствами разведки, в том числе с БЛА и позволяет передавать в адрес командира сведения о состоянии здоровья разведчика, текстовые сообщения (СМС), речевую информацию и сведения о месте положения военнослужащего.

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