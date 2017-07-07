07.07.2017 (07:30)

Во Владивостоке завершилась планирующая конференция по первому межвидовому учению «Индра-2017»

В ходе конференции представители российской и индийской сторон обсудили порядок проведения совместных международных маневров, сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых от российской и индийской сторон.

Программой конференции была спланирована рекогносцировка районов проведения учения, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

На полигоне «Сергеевский» для индийских гостей подразделения приморского общевойскового объединения продемонстрировали огневые возможности полигона для стрелкового оружия и боевых машин. На показном занятии российские военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения танков Т-72 и БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия. Разведывательные подразделения провели показное занятие по преодолению «Тропы разведчика». Инженерные подразделения разыграли маневренный учебный бой, в ходе которого возвели понтонную переправу. После осмотра полигона представителям индийской делегации была предоставлена возможность выполнить упражнения контрольных стрельб из различных образцов российского стрелкового оружия.

Кроме того индийская делегация на катерах Тихоокеанского флота осмотрела побережье десантного полигона «Клерк», на которое в ходе проведения учения планируется осуществить совместную высадку морского десанта. А на аэродроме «Центральная угловая» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа для индийских военнослужащих была развёрнута выставка боевых самолётов и вертолётов, стоящих на вооружении объединения.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

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