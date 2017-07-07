07.07.2017 (05:33)
В Приамурском объединении ВВО начались занятия по метанию боевых ручных гранат
В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, начались занятия по метанию боевых ручных гранат.
Боевые гранаты используются двух видов – Ф-1 и РГД-5. Всего спланировано на выполнение упражнений более 5,5 тысяч названных типов боеприпасов.
К метанию боевых гранат привлекается весь личный состав объединения.
Перед выполнением упражнения каждый военнослужащий сдает практические зачеты на знание требований безопасности и порядка метания гранаты. Тренировки в метании гранат проводятся в согласно должностной специальности. Танкисты метают учебные гранаты из боевых машин, специалисты родов войск выполняют упражнения из окопов.
Специальные занятия в объединении будут проводиться в течение месяца.