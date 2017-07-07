07.07.2017 (04:23)

Новейшие эвакуационные машины РЭМ-КЛ поступили в соединение МТО ВВО в Амурской области

В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе современного «Урал-532362».

Машина предназначена для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения, как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях.

Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на колесном шасси «Урал-532362» создана по новой компоновочной схеме «кабина над двигателем». Она имеет колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать ее на всех видах дорог Дальнего Востока.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий максимальной грузоподъемностью до 2,83 тонн и электрогенератор позволяющий проводить ремонтные сварочные работы.

Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и установленном более мощном и унифицированном оборудовании, позволяющим в сложных полевых условиях восстанавливать или эвакуировать вышедшую из строя технику.

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