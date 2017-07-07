07.07.2017 (03:15)

Понтонеры ВВО организовали паромную переправу под прикрытием дымовой завесы

С военнослужащими соединения инженерных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, состоялось тактико-специальное учение по наведению паромной переправы.

В ходе практической части учения военные инженеры отработали задачи по проведению инженерной разведки с использованием современных миноискателей «Коршун» на маршруте движения расчетов нового понтонно-мостового парка (ПМП).

Перед выходом на береговую линию группа инженерной разведки была атакована условными террористами. В ходе завязавшегося учебного боя, под прикрытием БТР-80, военнослужащие уничтожили нападавших.

Также были выполнены мероприятия по дистанционному подрыву взрывного устройства, установленного условными террористами на маршруте следования колонны.

После прибытия специальной техники в заданный район понтонеры выполнили нормативы по развертыванию паромной переправы и осуществили перевозку военной техники через водную преграду.

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Помимо этого, военнослужащие установили дымовую завесу для дезориентации условного противника и скрытной переброски техники и личного состава.