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07.07.2017 (06:02)

Учения ВДВ завершатся военным парадом

Седьмого июля после завершения активной фазы учения на полигоне «Струги Красные» пройдет парад войск, подразделения которых  привлекались на масштабное мероприятие боевой подготовки. Затем в соответствии с планом возвращения войск десантники будут парашютным способом десантированы на площадки приземления в местах дислокации (г. Ульяновск и г. Иваново), а вся боевая и специальная техника будет отправлена воинским эшелоном.

Учения будут завершены полностью, по окончанию возвращения  привлекаемых подразделений в пункты постоянной дислокации, а их оружие и техника возвращены в парки и поставлены на хранение.

Активная фаза учений Ульяновского и Ивановского соединений, начавшихся 3 июля, проходила во взаимодействии с Псковским соединением ВДВ России с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. В течении пяти дней десантники на северо-западном направлении - разрешали учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом. В учениях было задействовано 2,5 тысячи человек, 500 единиц десантной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.

Десантники из Ульяновска проводят загрузку в вертолеты армейской авиации для оперативной переброски в район города Гдов (Псковская область) и дальнейших действий в качестве тактического десанта.

В дальнейшем в рамках проведения командно-штабных учений передовые подразделения Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск проводили рейдовые действия в тылу условного противника (Псковская область).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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