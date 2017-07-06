06.07.2017 (23:39)

Учебный военный центр при Московском авиационном институте подготовил офицеров для войсковой ПВО Сухопутных войск

В Москве на Поклонной горе прошёл выпуск молодых лейтенантов отдела войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск учебного военного центра Московского авиационного института

В этом году в интересах войсковой противовоздушной обороны подготовлено 9 специалистов. Молодые офицеры будут проходить военную службу в воинских частях и подразделениях войсковой ПВО.

В торжественной обстановке дипломы и нагрудные знаки об окончании вуза вручил первый заместитель начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Вячеслав Майоров.

С напутственными словами и поздравлениями к выпускникам обратились руководитель Учебного военного центра при Московском авиационном институте, глава муниципального округа Бутырский, представители московской православной церкви и соборной мечети, ветераны, родные и близкие.

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