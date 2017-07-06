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06.07.2017 (22:58)

Завершился конкурс «Сдерживающий фактор» на полигоне Капустин Яр

На полигоне Капустин Яр завершился конкурс «Сдерживающий фактор» среди подразделений специального обеспечения
12 Главного управления Министерства обороны.

В ходе конкурса подразделения специального обеспечения совершили марш по пересеченной местности в ночное время с проведением боевых стрельб из зенитного ракетного комплекса «Игла»
и крупнокалиберных пулеметов в рамках отражения нападения воздушного противника.

Окончательные итоги конкурса будут подведены временно исполняющим обязанности начальника 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майором Игорем Колесниковым завтра на церемонии награждения победителей соревнований.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Учения
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