06.07.2017 (22:08)
Корабли Балтийского флота в ходе учения отразили налет авиации условного противника
В ходе перехода морем экипажи отряда кораблей Балтийского флота (БФ) в составе большого десантного корабля «Королев», корвета «Стерегущий», малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков, а также десантных катеров проекта 21820 типа «Дюгонь» успешно провели комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения условного противника в рамках планового тактического учения.
В роли условного противника было задействовано 10 летательных аппаратов БФ, среди которых фронтовые бомбардировщики Су-24, палубные вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.
Экипажами отряда были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны цели были взяты на сопровождение и по ним выполнены электронные пуски ракет.
Завершающим этапом боевой учебы группировки разнородных сил БФ станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажам кораблей предстоит обеспечить прикрытие десантного отряда на морском переходе, а также выполнить условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией.