06.07.2017 (22:00)

Автопробег ДОСААФ благословила Русская православная церковь

Вчера во Владивостоке стартовал международный патриотический автопробег, посвященный 90-летию ДОСААФ России. Его девиз: «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущем».

На корабельной набережной у Мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся митинг. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом и благословил на автопробег иконой Покрова Божией Матери. Эта икона, написанная в Троице-Сергиевой Лавре, совершит путь из Владивостока в Севастополь вместе с участниками автопробега.

В мероприятии принял участие вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко, председатель ДОСААФ РФ генерал-полковник Александр Колмаков, начальник управления центрального совета ДОСААФ Владимир Копылов, председатель регионального отделения ДОСАФФ РФ Приморского края Игорь Доценко, ветераны, казаки, юнармейцы, дети из летних лагерей. Участники митинга возложили цветы и венки к вечному огню, ветеранам ДОСААФ были вручены награды. Представители ДОСААФ и казачеств из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутска передали участникам пробега землю в капсулах. Когда акция достигнет Херсонеса, у подножья памятника первому крестителю Руси князю Владимиру будут заложены капсулы с землей всех субъектов Российской Федерации, через которые прошёл автопробег.

В акции принимают участие ветераны, казаки, курсанты, военнослужащие, воспитанники патриотических клубов. В каждом городе к автопробегу могут присоединиться все желающие. В поездке по Владивостоку членов ДОСААФ сопровождали байкеры и раритетные авто из музея «Техника ХХ века в Приморском крае». По пути следования участники колонны проведут встречи с общественными и молодёжными организациями, патриотические акции с участием военнослужащих и юнармейцев.

Акция даёт начало большому переходу от Владивостока до Севастополя и до Минска по территории всей нашей страны, через 29 субъектов. По ходу движения участники пробега будут делать остановки в местах захоронения наших воинов, воздавать им дань и оказывать воинские почести. Пробег продлится 50 дней и пройдет через 49 городов России и Белоруссии. У него будет два финиша в Севастополе и Минске.

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