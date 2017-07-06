06.07.2017 (21:43)

Армейцы выиграли все золотые медали на Кубке ВС РФ по международному военно-морскому пятиборью

В Севастополе с 1 по 6 июля проходил Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по международному военно-морскому пятиборью.

В соревнованиях приняли участие пять женских команд, представлявших ЦСКА, Южный военный округ (ЮВО), Черноморский флот (ЧФ), Военно-морской флот (ВМФ) и Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова. В мужском первенстве кроме перечисленных команд также выступали представители филиала ЦСКА/Хабаровск и Спортивного центра ЦСКА в Севастополе. Всего на старт вышли 33 спортсмена.

Соревнования проходили на объектах Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА/Севастополь, ЧВВМУ, а также Школы водолазов ВМФ. Спортсмены состязались в пяти дисциплинах: «Преодоление полосы препятствий», «Спасение жизни», «Гонка на выживание», «Морская практика» и «Амфибийный кросс».

В индивидуальном зачете среди женщин первой стала Алина Антонова, второй – Юлия Потураева (обе – прапорщики ЦСКА), тройку призеров замкнула Марина Колесникова (ЮВО).

В женском командном первенстве «золото» выиграла команда ЦСКА (Антонова, Потураева), «серебро» – ЮВО (Колесникова, Мария Павлова), «бронзу» – ЧФ (Елизавета Латанова, Лилия Гайнутдинова).

В личном турнире мужчин первое место занял старший лейтенант Николай Потураев, второе – прапорщик Дмитрий Соколов (оба – ЦСКА), третье – Максим Михневич (ЦСКА/Хабаровск).

В командном зачете золотые награды выиграли спортсмены ЦСКА (Потураев, Соколов), серебряные – ЦСКА/Хабаровск (Михневич, Алексей Алёнин), бронзовые – ЮВО (Олег Грюг, Богдан Подковка).

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