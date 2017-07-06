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06.07.2017 (21:42)

Определились победители Спартакиады ВС РФ по военно-прикладным видам спорта

Завершилась Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) среди видов и родов войск, а также военных округов. Она проходила на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В течение пяти дней около 450 участников, представлявшие 10 команд, определяли сильнейших в шести видах соревновательной программы: летнее офицерское троеборье, армейский рукопашный бой, военное троеборье, стрельба из штатного оружия, спортивное ориентирование и военное пятиборье.

По итогам Спартакиады победителями в командном зачете стали:

«спортивное ориентирование» – ЗВО и ВДВ;

«офицерское троеборье» – ВВО и ВДВ;

«военное пятиборье» – ЗВО и ВКС;

«армейский рукопашный бой» – ЮВО и ВДВ;

«военное троеборье» – ВВО и ВКС.

По сравнению с прошлым годом команды приехали ещё более подготовленными, поэтому во многих дисциплинах борьба была напряжённой и отрыв от соперников совсем незначителен.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-прикладной спорт , Спорт , Социальное развитие
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