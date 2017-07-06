06.07.2017 (21:20)

Ракетчики соединения, дислоцированного в Курской области заняли стартовые позиции для ракетного удара в Астраханской области

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Точка-У» ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, совершили ночной марш и заняли стартовые позиции на Астраханском полигоне Капустин Яр.

В пятницу ракетчикам предстоит выполнить боевой пуск по целям, выявленным разведкой в районах активности условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Ракетчики приступили к оборудованию и маскировке позиций, топогеодезической привязке к местности, выполнению задач по противодействию ДРГ.

Учение с выполнением боевых пусков началось 1 июня в Курской области. Ракетчикам предстояло совершить комбинированный марш на расстояние свыше 1200 километров по железнодорожному сообщению и трассам федерального значения.

Всего в учении принимает участие свыше 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники ЗВО.

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