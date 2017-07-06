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06.07.2017 (21:37)

В ЗВО специалисты РХБ защиты учились скрывать от условного противника стартовые позиции ОТРК «Искандер»

В Западном военном округе (ЗВО) в ходе командно-штабного учения военнослужащие радиационно-химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения, дислоцированного в Ленинградской области, отработали задачи по прикрытию от средств визуальной разведки и систем наведения ракетно-бомбового вооружения авиации условного противника стартовые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Специалистами РХБ защиты был проведен комплекс мер по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения. Для маскировки позиций применялась термодымовая аппаратура, позволяющая создать сплошную аэрозольную завесу длинной более одного километра и поддерживать режим защиты от средств разведки от 4 до 8 часов.

Под прикрытием подразделений РХБ защиты расчеты «Искандер» отработали практические задачи по смене позиций, после электронных пусков ракет по различным целям на удалении до 500 км. Качество маскировки с воздуха фиксировал беспилотный летательный аппарат «Гранат».

Также в ходе учения военнослужащие отработали вопросы ведения радиационной, химической, биологической разведки, своевременного обнаружения применения противником биологических средств поражения, определения характера загрязнения местности и типа отравляющих веществ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Специальная подготовка , Боевая подготовка
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