06.07.2017 (21:25)

Под Псковом завершилась основная фаза учения соединений ВДВ



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Активная фаза командно-штабного учения с подразделениями Ивановской воздушно-десантной дивизии и Ульяновской десантно-штурмовой бригады во взаимодействии с Псковской десантно-штурмовой дивизией завершилась проведением боевой стрельбы, в результате которой условный противник потерпел поражение.

Командно-штабное учение ВДВ в Псковской области проводятся под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

Накануне передовые отряды десанта Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ после высадки парашютным способом в Псковской области форсировали на боевых машинах реку Великая и в течение ночи осуществляли маневренную оборону в тылу уловного противника.

Передовые отряды ведением маневренной обороны отвлекли на себя условного неприятеля. После подхода основных сил нашего десанта по условному противнику был нанесен массированный огневой удар.

Удар наносился авиацией, артиллерией и всеми средствами огневого поражения, в том числе и современными, которыми оснащены подразделения ВДВ.

Была выполнена основная задача десантных подразделений на северо-западном направлении – разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом. К учению привлечено 2,5 тысячи военнослужащих, более 500 единиц десантной техники, 40 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

Командно-штабное учение с участием подразделений Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ завершиться 7 июля.

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