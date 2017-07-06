06.07.2017 (21:15)

Авиация ЗВО отработала ракетно-бомбовый удар по войскам условного противника в Ленинградской области

Истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су -24 Западного военного округа (ЗВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по наземным целям, расположенных на полигоне Кингисепп в Ленинградской области.

Экипажи самолетов отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах, отработали учебный перехват и поражение воздушных целей, имитирующих истребители условного противника и крылатые ракеты, а также нанесли бомбовый удар по целям, имитирующим военную технику и инженерные укрепления условного противника. Бомбометание проходило с высоты 600 м.

Всего в ходе учения экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 совершили более 30 самолетовылетов на полигон в Ленинградской области.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, которые установлены на боевых самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

Помимо практического бомбометания летчики отработали фигуры сложного пилотажа - вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

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