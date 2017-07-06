06.07.2017 (20:32)

В Кронштадте проходит Кубок ВМФ по гребле на шлюпках

На базе шлюпочной станции Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (Кронштадт) стартовал Кубок ВМФ по гребле на шлюпках. Соревнования проводятся ежегодно с 2014 года в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России. В этом году они посвящены главному военно-морскому параду, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Как сообщил помощник главкома ВМФ по физической культуре и спорту капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, в соревнованиях принимают участие 28 сборных Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, воинских частей и организаций, подчиненных главнокомандующему ВМФ, высших военно-учебных заведений и организаций Вооруженных Сил РФ.

Впервые в соревнованиях участвуют военнослужащие-женщины (курсанты 4 курса Военного института физической культуры). Они в предварительном заезде выполнили норматив I-го спортивного разряда и составили достойную конкуренцию мужчинам.

Гребля на шлюпках является традиционными для Военно-Морского Флота военно-прикладным видом спорта, имеет большую популярность не только среди военнослужащих ВМФ, но и других видов и родов войск ВС РФ.

Как отметил капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, за последние три года в целях дальнейшего развития и популяризации гребных видов спорта, овладения военнослужащими навыками хождения на веслах и под парусом для военных вузов, воинских частей и организаций флота Главным командованием ВМФ было закуплено более 70 новых пластиковых ЯЛ-6.

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Вместе с тем, Главным командованием ВМФ совместно с судостроительной компанией «Охтинская судоверфь» в настоящее время ведется разработка нового образца рабоче-спортивного яла с учетом современных судостроительных технологий с применением материалов и комплектующих отечественного производства. В сентябре этого года планируется изготовить и испытать опытный образец.