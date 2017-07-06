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06.07.2017 (20:03)

В Краснодаре состоялся выпуск слушателей офицерских курсов

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков состоялся выпуск слушателей офицерских курсов, завершивших обучение по специальности «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов».

Сорок процентов выпускников окончили обучение с отличием.

Начальник училища полковник Виктор Ляхов поздравил выпускников с главным событием в их жизни, пожелал успешного решения поставленных задач, внесения весомого вклада в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, заботиться о сохранении и продолжении замечательных традиций Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова и Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Перед прощанием выпускников с Боевым знаменем училища настоятель храма Иоанна Воина отец Владимир провел церемонию освящения офицеров-выпускников и передал им благословение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
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