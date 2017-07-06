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06.07.2017 (19:29)

«Русские витязи» приступили к подготовке к «МАКС-2017»

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» приступили к практической подготовке новой воздушной программы, которую они продемонстрируют на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». 

Летчики Воздушно-космических сил впервые представят зрителям авиасалона свои новые самолеты Су-30СМ и выполнят несколько новых элементов высшего пилотажа с использованием сверхманевренности истребителя. 

Во время тренировки экипажи «Русских витязей» отработали комплекс фигур группового пилотажа в составе звена, включая «групповую бочку», «групповую петлю Нестерова», «синхронные бочки» четверкой, боевые виражи, развороты, роспуск. Во время парного и одиночного пилотажа летчики отработали полеты на встречных курсах, «колокол», «зеркало» и другие наиболее зрелищные фигуры. Полеты проходили на высотах от 100 до 1500 метров.

Летный состав «Русских витязей» 17 июля выполнит полеты в рамках квалификации авиасалона «МАКС-2017», а с 18 июля будет регулярно задействован в воздушной программе форума.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
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