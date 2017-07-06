06.07.2017 (18:20)

В Севастополе и Керчи планируется создать парк «Патриот»

В Севастополе и Керчи планируется создание парка «Патриот». Об этом сообщил в беседе с журналистами первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов.

«Это –– сложная задача. В парке будет различная инфраструктура –– объекты боевой подготовки для наших Вооруженных Сил, места для отдыха, занятий спортом, по интересам для посетителей, но все должно быть объединено одной главной идеей, одним замыслом», –– пояснил он.

Как уточнил заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев, расчетные показатели посещаемости парка планируются от одного миллиона человек в год в каждом городе.

«Предлагается создание пяти кластеров в Севастополе. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в Керчи», –– рассказал Андрей Гурулев.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице