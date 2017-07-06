06.07.2017 (18:24)

Войска ЗВО в ходе учения нанесли массированный ракетно-авиационный удар по позициям условного противника

На завершающем этапе масштабного командно-штабного учения (КШУ) по управлению группировками войск Западного военного округа (ЗВО) по условному противнику был нанесен ответный массированный ракетно-авиационный удар.

Для выполнения поставленной задачи и одновременно для воздушного прикрытия действий межвидовой группировки были задействованы самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31. В свою очередь их работу обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в результате постановки помех с применением аппаратуры мобильного комплекса РЭБ «Красуха» исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника «слепым» при подготовке удара.

На учение, которое носит плановый характер, привлечено более 5 тыс. военнослужащих, задействовано до 2 тыс. единиц вооружения военной и специальной техники, выполняющих практические задачи на территории Северо-Западного региона страны.

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