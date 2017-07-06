06.07.2017 (18:12)

Первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов открыл в Крыму детский сад для детей военнослужащих

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов открыл в Крыму детский сад для детей военнослужащих 126-й отдельной бригады береговой обороны и 8-го артиллерийского полка Черноморского флота.

«Это была первая воинская часть, которую мы посетили после воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2014 года здесь была другая обстановка, и Министр обороны принял решение об обустройстве инфраструктуры соединения, улучшении боевой подготовки, поставке новых систем вооружения. Но что важно подчеркнуть – детский сад входил в тот перечень первоочередных мер», – отметил Руслан Цаликов на церемонии открытия.

Детский сад «Колокольчик» на 250 мест был построен за два года, в нем есть все для воспитания и развития детей, в том числе бассейн.

Исторический путь 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота начался 1 сентября 1939 года, когда в Амурской области была сформирована 126-я стрелковая дивизия.

В 1960–1980 годах дивизия входила в состав 32-го армейского корпуса Одесского военного округа.

В 2003 году на базе частей 32-го армейского корпуса была сформирована 36-я отдельная бригада береговой обороны военно-морских сил Украины, которая 21 марта 2014 года вошла в состав Вооруженных Сил России как отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота.

На базе соединения 1 декабря 2014 года была сформирована 126-я отдельная бригада береговой обороны.



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