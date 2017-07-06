06.07.2017 (15:01)

Более 130 тысяч человек отдохнули в военных здравницах Крыма после его воссоединения с Россией

Военные здравницы Крыма позволили в значительной степени расширить возможности Минобороны России по санаторно-курортному обеспечению, заявил первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов в беседе с журналистами.

«Всего за три года функционирования в составе медицинской службы Вооруженных Сил России военные здравницы Крыма обеспечили лечением, реабилитацией и отдыхом свыше 130 тысяч человек», –– отметил Руслан Цаликов в ходе посещения Сакского военного клинического санатория имени Н.И. Пирогова.

«Охват военнослужащих, ветеранов и членов их семей санаторно-курортной помощью за это время удалось увеличить более чем на 20 процентов: со 117 тысяч человек в 2013 году до 155 тысяч человек в 2016 году», –– пояснил Руслан Цаликов.

Он также сообщил, что в этом году в здравницах Минобороны восстановятся до 165 тысяч человек.

По словам Руслана Цаликова, важным этапом развития военных санаториев стало переоснащение их медицинской базы новейшим медицинским оборудованием. В 2013-2016 годах Министерством обороны России закуплено порядка 2000 единиц современной медицинской техники, внедрено в практику более 150 новейших инновационных методик лечения пациентов.

Военные санаторно-курортные организации Крыма представлены шестью санаториями («Крым», «Ялта», «Феодосийский», «Судак», Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова, Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е. П. Глинки) и базой отдыха «Севастополь».

Общая емкость санаторно-курортных организаций Крыма составляет более 5000 мест.



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