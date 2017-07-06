06.07.2017 (18:01)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого проходит профессиональный отбор кандидатов на поступление

На базе учебного полигона в Ногинске (Московская обл.) проходит профессиональный отбор кандидатов для обучения в Военной академии РВСН имени Петра Великого.

В 2017 году конкурс на поступление составляет около трех человек на место, несмотря на увеличение минимального количества баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний по математике, физике и русскому языку.

Этот факт свидетельствует о высокой популярности одного из старейших военных учебных заведений страны. Молодые люди имеют высокую мотивацию и всерьез заинтересованы профессиональной военной службой в Ракетных войсках стратегического назначения.

Приемная комиссия определит способность кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня, категории профессиональной пригодности, уровень физической подготовленности, а также состояние здоровья по результатам медицинского освидетельствования.

Академия готовит офицеров для РВСН, организаций и учреждений Минобороны России по особо сложным и наукоемким специальностям, связанным с эксплуатацией систем электрообеспечения специальных технических систем и объектов, навигационно-баллистическим обеспечением, эксплуатацией автоматизированных систем специального назначения, проектированием и эксплуатацией ракетных комплексов.



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