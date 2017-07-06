Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

06.07.2017 (12:01)

Журнал «Военная мысль» опубликовал большой исторический материал к 60-летию космодрома Плесецк

В июльском номере журнала «Военная мысль» опубликована статья кандидата технических наук генерал-майора Н.Н. Нестечука, посвященная 60-летию 1-го государственного испытательного космодрома Плесецк Минобороны России.

В статье изложены основные предпосылки к созданию космодрома, а также достаточно подробно раскрыты этапы становления и развития Плесецка. В основу публикации вошли материалы трех томов книги «Северный космодром России» — труда ветеранов и воинских коллективов космодрома с момента его создания 15 июля 1957 года до наших дней.

Среди них уникальные воспоминания ветеранов, которые практически с нуля создавали инфраструктуру и материально-техническую базу космодрома, а также краткая историческая справка об испытании ракетной и космической техники, а также начальниках полигона и космодрома.

В статье приведены основные достижения Плесецка в испы­тании, создании и применении ракетно-космической техники.

Нестечук Н.Н. Северному космодрому России – 60 лет

1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false