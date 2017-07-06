06.07.2017 (17:59)

Для новой дивизии под Ростовом будет построен склад ГСМ, не имеющий мировых аналогов

Сегодня заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков проверил состояние материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Во время инспекции он сообщил, что для обеспечения соединения горюче-смазочными материалами (ГСМ) на полигоне Кадамовский к концу года будет развернут склад горючего, не имеющий аналогов в мире.

«Строители обещали завершить его к 1 декабря, – сказал Дмитрий Булгаков ознакомился с ходом строительства объекта. – Полевой склад горючего должен обеспечить боевую подготовки с началом зимнего периода обучения. Такого современного склада нет ни у кого в мире».

Он уточнил, что слад разделён на две зоны: одна предназначена для хранения темных нефтепродуктов, другая – для светлого топлива.

Кроме того, замминистра поручил развернуть рядом с территорией склада горючего парк топливозаправщиков.

Завтра под руководством заместителя главы военного ведомства в Ростове-на-Дону состоится заседание Военного совета ЮВО, в ходе которого будут подведены итоги инспекции соединений и воинских частей, дислоцированных на территории ЮВО.

Справочно:

Формирование 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области должно полностью завершится в 2017 году. В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.

Управление 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии сформировано в декабре прошлого года. Соединение получило не только номер, но и почетное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой - младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария - первыми водрузили Красное знамя на Рейхстаг в мае 1945 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице