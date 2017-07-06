06.07.2017 (17:53)

Газета «Красная звезда» информирует о рабочей поездке первого заместителя Министра обороны России Руслана Цаликова в Крым

В номере пятницы публикуется материал о работе первого заместителя Министра обороны России Руслана Цаликова войсках, дислоцированных в Республике Крым, где он заслушал доклады командования Южного военного округа и Черноморского флота о планах и соблюдении графиков строительства объектов социальной инфраструктуры.

Газета «Красная звезда» сообщает о проведенном президентом РФ Владимиром Путиным заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, на котором он поблагодарил военных и разработчиков одной из новейших ракетных систем – Х-101, показавшей в Сирии очень высокую степень надёжности.

Рассказывается также о командно-штабном учении с участием передовых подразделений Ивановской воздушно-десантной дивизии и Ульяновской десантно-штурмовой бригады, действующих на незнакомых полигонах Западного военного округа, и об итогах международной военно-научной конференции, посвящённой 80-летию войны сопротивления китайского народа японской агрессии и решающему вкладу СССР в успешное завершение антияпонской войны китайского народа.

Кроме того, «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные силы России за неделю», которая информирует об итогах жизнедеятельности ВС РФ за прошедшую неделю. Проект реализуется совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России.



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