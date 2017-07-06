06.07.2017 (17:48)
Творческие коллективы Кемеровской области выступили перед новобранцами, убывающими на военную службу по призыву
Лучшие творческие коллективы Кемерова выступили с концертами перед новобранцами из Кузбасса, убывающими на военную службу по призыву. Акция была организована по инициативе военного комиссариата при поддержке департамента культуры и национальной политики области.
В мероприятии приняли участие артисты Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва, Дворца культуры «Промышленновский», домов культуры «Пионер» и «Боровой» и «Досуг» имени И. Алисова.
В апреле—июле 2017 г. на сборном пункте для новобранцев из Кемеровской области было проведено шесть концертов, которые посетили более 2 тыс. человек. Каждый такой концерт стал добрым напутствием ребятам с пожеланием успешной и добросовестной службы.
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