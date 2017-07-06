06.07.2017 (17:13)

Зенитчики ЗВО в ходе учения отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» зенитного ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе командно-штабного учения авиации и войск ПВО округа успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника (МРАУ).

В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.

Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы самолетов – многофункциональные бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и МиГ-31, самолеты разведывательной авиации Су-24МР, а также вертолеты Ми-8.

Все самолеты были поделены на группы и выполняли каждый свою задачу, заходили в район учений с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средний и минимальных высотах, выполняли фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным станциям.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и уничтожены при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. В ходе отражения МРАУ боевые расчеты ЗРК С-400 произвели более 20 имитационных пусков.

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В общей сложности в учении приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.