06.07.2017 (16:45)

Отряд кораблей Балтийского флота взял курс на Санкт –Петербург для участия в Главном военно-морском параде

Отряд кораблей Балтийского флота покинул главную военно-морской базу в Балтийске и взял курс на Санкт-Петербург, где корабли примут участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России.

Во время межбазового перехода экипажи больших десантных кораблей «Александр Шабалин» и «Минск», ракетных катеров «Димитровград» и «Чувашия», а также морских и рейдовых буксиров, других судов обеспечения отработают ряд учебно-боевых задач по организации противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожению плавающих мин, ведению артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, маневрированию кораблей при плавании в составе отряда.

Планируется, что отряд прибудет на Большой Кронштадтский рейд 9 июля.

В Санкт-Петербург для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ из Балтийска уже прибыли 18 кораблей и судов обеспечения, среди которых корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик «БТ-115», фрегат «Адмирал Макаров» и другие.

30 июля корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота примут участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота.

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