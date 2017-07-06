06.07.2017 (16:02)

Артиллеристы ЮВО в Ставропольском крае при стрельбе применили новейший радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1М»

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, с артиллерийскими подразделениями в рамках единого дня артиллерийского огня прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением новейшего радиолокационного комплекса разведки «Зоопарк-1М».

В специальном программном обеспечении комплекса применены уникальные адаптивные алгоритмы поиска целей, а также новейшие методы цифровой обработки информации, позволяющие увеличить точность определения координат, вероятность обнаружения и распознавания целей.

В радиолокационной станции обеспечена защита расчета и аппаратуры от поражающих факторов оружия массового поражения, стрелкового оружия, осколков мин и снарядов.

Занятия проводились на тактическом поле полигона Николо-Александровский, оснащенного современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В сложной лесистой местности военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град-М».

В текущем учебном году общая продолжительность тренировок артиллерийских подразделений мотострелкового соединения ЮВО по стрельбе и управлению огнем составит около 1000 учебных часов, причем половина из них пройдет в ночное время суток.

В тренировках приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники.

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