Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

06.07.2017 (16:02)

Артиллеристы ЮВО в Ставропольском крае при стрельбе применили новейший радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1М»

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, с артиллерийскими подразделениями в рамках единого дня артиллерийского огня прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением новейшего радиолокационного комплекса разведки «Зоопарк-1М».

В специальном программном обеспечении комплекса применены уникальные адаптивные алгоритмы поиска целей, а также новейшие методы цифровой обработки информации, позволяющие увеличить точность определения координат, вероятность обнаружения и распознавания целей.

В радиолокационной станции обеспечена защита расчета и аппаратуры от поражающих факторов оружия массового поражения, стрелкового оружия, осколков мин и снарядов.

Занятия проводились на тактическом поле полигона Николо-Александровский, оснащенного современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В сложной лесистой местности военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град-М».

В текущем учебном году общая продолжительность тренировок артиллерийских подразделений мотострелкового соединения ЮВО по стрельбе и управлению огнем составит около 1000 учебных часов, причем половина из них пройдет в ночное время суток.

В тренировках приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false