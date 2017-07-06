06.07.2017 (15:04)

На всеармейском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» высокогорные подразделения отработали три элемента горной подготовки

Военнослужащие высокогорных подразделений преодолели горную реку в ходе всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2017», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания в п. Терскол (Кабардино-Балкарии).

«Сегодняшний день отличается от предыдущих тем, что он насыщен тремя элементами горной подготовки, — пояснил тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин. — Военнослужащие выполнили параллельную и навесную переправу через горную руку, ориентирование в горной местности. После чего они совершили марш бросок в ущелье Терскол для организации лагеря и проведении ночевки. Самыми подготовленными к конкурсу оказались подразделения специального назначения, они более техничные, профессиональные и физически подготовленные».

В ходе выполнения специальных задач второго этапа (пятого дня) соревнования военнослужащие переправились через горную реку по бревну и навели навесную переправу через реку Баксан (ширина реки более 6 метров, скорость течения до 10 м/с).

Военнослужащие также выполнили специальную задачу ориентирование на местности. Командир группы наносил на карту контрольные пункты (КП) и планировал маршрут передвижения. Группе за 120 минут необходимо было найти как можно больше КП, отмеченных на карте. Фиксация прохождения КП происходила при помощи электронной системы. Отметиться было необходимо всему составу группы, интервал между отметкой первым участником команды и последним не должен превышать 180 секунд, в случаи нарушения данного условия взятие КП не учитывалось.

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