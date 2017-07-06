06.07.2017 (14:35)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО начались занятия по слаживанию экипажей, расчетов и отделений

Более 3,5 тыс. военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, привлечены на занятия по слаживанию экипажей, расчетов и отделений

На полигоне Кадамовский мотострелкам предстоит отработать более 50 нормативов по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке, вождению, а также научиться грамотно действовать в обороне и наступлении.

Наиболее важным элементом в подготовке отделений станет выполнение ночных боевых стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок СВД (СВД-С), ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и вооружения боевых маши.

Для корректирования огня и наблюдения за результатом стрельбы будут применяться трассирующие боеприпасы, а также беспилотные летательные аппараты.

Следующим этапом боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов станут полевые занятия в составе взводов.

Всего на полевые занятия привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих в современной экипировке «Ратник», задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С».

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