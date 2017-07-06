06.07.2017 (13:52)

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ приступили к совершению 100 км марша вокруг Эльбруса

Военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) приступили к совершению 100 км марша вокруг горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо».

В общей сложности военнослужащие со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг, за 5 суток преодолеют маршрут с общим перепадом высоты около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъёма (спуска) до 12 км.

Группы совершают марш с преодолением различных форм горного рельефа (скальные, ледовые, снежные, осыпи), отработают спасательные работы, транспортировку пострадавшего, ориентирование в условиях высокогорья, расположение подразделений на месте в автономном режиме.

По окончании марша военнослужащие совершат восхождение на вершину горы Эльбрус, высота которой составляет 5642 метра, в составе подразделения.

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо» проходит в Южном военном округе на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны России и продлится до 13 июля.

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