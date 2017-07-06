06.07.2017 (13:31)

Мотострелки ЦВО задействовали огневую мощь новейшей техники в ходе учения на Урале

Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) задействовали огневую мощь новейших бронетранспортеров БТР-82А в ходе учения под Екатеринбургом.

По замыслу учения условное незаконное вооруженное формирование двигалось на милитаризованных пикапах к населенному пункту, но было обнаружено разведкой. Мотострелкам предстояло сорвать планы НВФ, нанеся внезапный удар с фланга. Поразив головной автомобиль, экипажи бронемашин уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к условному городу.

БТР-82А является глубоко модернизированной версией БТР-80. В машине установлен унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения, позволяющий вести прицельный огонь в движении. Основное оружие боевого модуля – 30-миллиметровая пушка. Огневая мощь БТР-82А более чем вдвое превышает возможности предшественников.

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