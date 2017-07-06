06.07.2017 (13:09)

На Северном флоте готовятся к проведению гонки «Заполярный рубеж»

В Североморске военнослужащие Северного флота приступили к оборудованию трассы для проведения открытых командных соревнований под названием «Заполярный рубеж». По духу и по форме эти состязания являются аналогом популярной «Гонки героев» и будут проходить на территории североморского Загородного парка накануне празднования Дня Военно-Морского Флота России.

По маршруту гонки протяжённостью 7 километров предусмотрено более 20 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это и восхождения, и спуски, водные переправы и заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины и прочие преграды.

Впервые открытые командные соревнования под названием «Гонка Северный фронтир» состоялись в июле прошлого года. Они также проходили в главной базе Северного флота в Североморске. Организатором данного мероприятия выступило командование Краснознаменного Северного флота во взаимодействии с администрацией ЗАТО г. Североморск.

Принять участие в гонке мог любой совершеннолетний гражданин России, не имеющий ограничений по медицинским показателям. Общая численность участников составила порядка 250 человек в составе 49 команд. Победителем гонки стала сборная 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

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