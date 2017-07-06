06.07.2017 (12:20)

Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску и обезвреживанию мин

В рамках тактического учения разнородных сил Балтийского флота в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Сергей Колбасьев» и БТ-212, а также рейдового тральщика РТ-273 обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в морских полигонах тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.

Также в ходе поиска и траления мин в заданном квадрате экипажи кораблей успешно обнаружили и уничтожили около 10 поставленных учебных якорных и донных мин.

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