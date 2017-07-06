06.07.2017 (12:00)

Военнослужащие ВВО завершили работу по локализации лесных пожаров в Забайкалье

Для ликвидации последствий природных лесных пожаров в Забайкальском крае и Бурятии решением исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко привлекалось более 100 военнослужащих и 9 единиц техники, в том числе один вертолет Ми-8 армейской авиации округа.

В ходе работы сводного отряда ликвидации последствий ЧС ВВО локализовано два пожара, в частности, в районе населенного пункта Гусиноозерск и северо-западнее города Петровск-Забайкальский, общей площадью около 190 гектар.

На сегодняшний день личный состав подразделений мотострелкового соединения округа, участвовавший в тушении огня, возвращается в пункт постоянной дислокации.

В готовности оказать помощь в ликвидации лесных пожаров в Забайкалье находятся более 1.3 тысячи военнослужащих и порядка 280 единиц техники ВВО.

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