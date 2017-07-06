06.07.2017 (11:40)

Летчики БФ выполнили полеты над морем и бомбометание по полигону в Калининградской области

Экипажи истребителей Су-27 и новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели электронные пуски ракет по воздушным мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Вопросы практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха в этот день отработали и летчики бомбардировочной авиации Балтийского флота.

В рамках плановых полетов на учебно-боевое применение экипажи бомбардировщиков произвели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Поставленные задачи выполнялись с высот от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

Действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах, а также земле в районе боевого применения.

Помимо практического бомбометания, пилоты отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

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