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06.07.2017 (11:40)

Летчики БФ выполнили полеты над морем и бомбометание по полигону в Калининградской области

Экипажи истребителей Су-27  и новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота  провели электронные пуски ракет по воздушным мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Вопросы практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха в этот день отработали и  летчики бомбардировочной авиации Балтийского флота.

В рамках плановых полетов на учебно-боевое применение экипажи бомбардировщиков произвели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Поставленные задачи выполнялись с высот от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

Действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах, а также земле в районе боевого применения.

Помимо практического бомбометания,   пилоты отработали  фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны  условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , ВВС , Боевая подготовка
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