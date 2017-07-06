06.07.2017 (12:37)

Первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов прибыл в Крым с рабочей поездкой

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов прибыл с рабочей поездкой в Крым.

Он проинспектирует готовность объектов социальной инфраструктуры 126-й бригады береговой обороны, где заслушает доклады командования Южного военного округа и Черноморского флота о планах и соблюдении графиков строительства.

Также Руслан Цаликов проверит санаторно-курортное обслуживание, медицинское обеспечение и прохождение реабилитации в военных санаториях полуострова.

В Крыму шесть военных санаториев («Крым», «Ялта», «Феодосийский», «Судак», Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова, Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е. П. Глинки), а также военная база отдыха «Севастополь».

Единовременно там могут разместиться более 5000 гостей.

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