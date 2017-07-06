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06.07.2017 (11:17)

Призывники из Кемеровской области пополнили научную роту Военной академии связи

В научную роту Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Будённого (г. Санкт-Петербург) пополнили два призывника из Кемеровской области – Никита Шамров и Михаил Колмыков. Ребята закончили Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва по специальности «информационные технологии.

Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Кемеровской области Андрей Марьяновский, за три года существования научных рот в них был направлен 21 кузбассовец, причем 15 из них проходили службу именно в Военной академии связи. Все кандидаты проходили тщательный отбор из числа наиболее талантливых и хорошо зарекомендовавших себя в науке выпускников вузов. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Военная академия , Центральный военный округ , Войска связи , Научные роты
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