06.07.2017 (10:35)

Определились чемпионы ЦОВУ по стрельбе из штатного оружия

Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках Спартакиады центральных органов военного управления Министерства обороны провело соревнования по стрельбе из штатного или табельного оружия.

Всего в них приняли участие 214 человек, представлявших 44 команды органов военного управления Минобороны России.

Участники соревнований продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и волю к победе.

Первые места в своих группах заняли Главное управление Генерального штаба ВС РФ, Главное управление контрольной и надзорной деятельности военного ведомства, Управление Министерства обороны.

Вторые места у Управления коменданта охраны Минобороны, Главного управления научно-исследовательской деятельности военного ведомства, Департамента транспортного обеспечения Минобороны.

Замкнули тройку призеров Главное оперативное управление Генерального штаба ВС РФ, 12 Главное управление МО РФ; 8 управление Генерального штаба ВС РФ.

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