06.07.2017 (09:35)

На Камчатке экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации ТОФ отрабатывают спасения людей в горах

На Камчатке началась подготовка поисково-спасательных сил группировки войск и сил для спасения в горах.

В основном в тренировках задействованы экипажи корабельных поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота.

Вертолетчики совершенствуют навыки полета по приборам и зеркалу, работают над точностью зависания над объектом.

В свою очередь фельдшеры-спасатели отрабатывают спуски с борта вертолёта на различных высотах и подъем на борт условно потерпевшего, оказание ему первой медицинской помощи.

По словам врио командира вертолетной эскадрильи майора Александра Леденцова, главная задача тренировок состоит в повышении эффективности поиска и эвакуации терпящих бедствие людей.

После выполнения тренировок над сушей экипажи корабельных поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС приступят к полетам по поиску и спасению людей в море.

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