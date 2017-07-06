06.07.2017 (09:35)
На Камчатке экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации ТОФ отрабатывают спасения людей в горах
На Камчатке началась подготовка поисково-спасательных сил группировки войск и сил для спасения в горах.
В основном в тренировках задействованы экипажи корабельных поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота.
Вертолетчики совершенствуют навыки полета по приборам и зеркалу, работают над точностью зависания над объектом.
В свою очередь фельдшеры-спасатели отрабатывают спуски с борта вертолёта на различных высотах и подъем на борт условно потерпевшего, оказание ему первой медицинской помощи.
По словам врио командира вертолетной эскадрильи майора Александра Леденцова, главная задача тренировок состоит в повышении эффективности поиска и эвакуации терпящих бедствие людей.
После выполнения тренировок над сушей экипажи корабельных поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС приступят к полетам по поиску и спасению людей в море.