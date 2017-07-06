06.07.2017 (07:43)
Новейшие ОТРК «Искандер» выполнят задачи в рамках крупномасштабного сбора в Забайкальском крае
В Забайкальском крае на полигоне Цугол проходит сбор подразделений артиллерии Восточного военного округа, дислоцированных в республике Бурятия.
В ходе активной фазы сбора состоятся тактические учения с ракетными и артиллерийскими дивизионами, которые завершатся практической стрельбой.
Подразделения отработают различные учебно-боевые задачи, в том числе в ночных условиях.
Военнослужащие выполнят огневые задачи по уничтожению наземной инфраструктуры условного противника из самоходных гаубиц «МСТА-С», РСЗО «Торнадо Г», РСЗО БМ-21 «Град» и РСЗО «Ураган», оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Помимо этого, артиллеристы выполнят стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».
Разведку огневых позиций условного противника будут проводить экипажи современных комплексов «Зоопарк-М2», который также позволяет производить расчёт траекторий снарядов и ракет, следить за воздушным пространством, а также контролировать беспилотные летательные аппараты.
К крупномасштабному учению привлечено более 2,5 тысяч человек, задействовано около 650 единиц вооружения и военной техники.