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06.07.2017 (07:40)

Истребительная и бомбардировочная авиация Восточного военного округа выполнила боевые стрельбы на авиа полигоне в Хабаровском крае

Истребители Су-35, Су-30см и новейшие бомбардировщики Су-34 авиационных частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания по технике группового пилотирования и воздушной навигации, а также отработали элементы воздушного боя на малых высотах.

В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35 и Су-30см выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек по малоразмерным целям на одном из авиационных полигонов в Хабаровском крае.

Кроме того, экипажи Су-34 провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ВКС , Восточный военный округ
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