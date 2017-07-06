06.07.2017 (07:40)
Истребительная и бомбардировочная авиация Восточного военного округа выполнила боевые стрельбы на авиа полигоне в Хабаровском крае
Истребители Су-35, Су-30см и новейшие бомбардировщики Су-34 авиационных частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания по технике группового пилотирования и воздушной навигации, а также отработали элементы воздушного боя на малых высотах.
В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35 и Су-30см выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек по малоразмерным целям на одном из авиационных полигонов в Хабаровском крае.
Кроме того, экипажи Су-34 провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям.
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