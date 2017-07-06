06.07.2017 (06:53)

Индийская делегация посетила десантный полигон и аэродром в Приморском крае

Индийская делегация на катерах Тихоокеанского флота осмотрела побережье десантного полигона «Клерк», на которое в ходе проведения учения планируется осуществить совместную высадку морского десанта.

На аэродроме «Центральная угловая» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа для индийских гостей была развёрнута выставка боевых самолётов и вертолётов, стоящих на вооружении объединения.

После осмотра мест проведения учения представители обеих сторон провели рабочее совещание, на котором продолжили обсуждение порядка проведения совместных международных маневров, сценария практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых к учению.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

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