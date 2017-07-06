06.07.2017 (09:10)

Десантники из Иваново и Ульяновска захватили аэродром условного противника в рамках учения

В рамках командно-штабного учения с участием передовых подразделений Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) военнослужащие отрабатывают рейдовые действия в тылу условного противника (Псковская область).

Десантники из Ульяновска проводят загрузку в вертолеты армейской авиации для оперативной переброски в район города Гдов (Псковская область) и дальнейших действий в качестве тактического десанта.

Для переброски подразделений ВДВ будет использоваться аэродром Кислово (по замыслу учения – полевой аэродром условного противника, захваченный на кануне).

В настоящее время в районах предполагаемых действий десантники разворачивают пункты управления с современными автоматизированными средствами управления и связи, готовят специальную технику для проведения маневренных действий и захвата стационарного аэродрома и объектов обеспечения уловного противника.

Пройдя в ночное время на боевой технике свыше 100 км по полевым и рокадным дорогам, передовые подразделения Ивановского соединения вышли в район полигона Струги Красные, где приступила к разведке перегруппировывающихся сил условного противника.

В учении подразделений двух соединений во взаимодействии с частями Псковского соединения ВДВ приняло участие около 2500 военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной и специальной техники. На учениях широко применяются самолеты и вертолеты ВКС России, ВВС и ПВО военного округа.

Учение проводится под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

Особенностью учения стали наступательные и разведывательные действия на незнакомых полигонах Западного военного округа.

Командно-штабное учение с участием подразделений Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ продлиться до 7 июля.

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