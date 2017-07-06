06.07.2017 (23:30)

Свое 100-летие войска радиационной, химической и биологической защиты встретят с новыми образцами вооружения

В 2018 году войска радиационной, химической и биологической защиты отметят 100 лет со дня образования. К юбилею создания войск в соединениях, воинских частях и подразделениях РХБЗ планируется получение новых образцов вооружения, военной и специальной техники для успешного выполнения всего спектра задач РХБ защиты.

По выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки планируется получение перспективных машин РХБ разведки, а также комплектов перспективных приборов и средств РХБ разведки, анализа и контроля.

Для обеспечения безопасности войск (сил) при действиях в условиях РХБ заражения, в первую очередь поступят перспективные средства индивидуальной и коллективной защиты и многофункциональные технические и расходные средства специальной обработки.

Для снижения заметности войск и объектов планируется получение комплексов средств дистанционного управления системой аэрозольного противодействия с комплектами высокопроизводительных расходных средств.

Кроме того, будут продолжаться опытно-конструкторские работы по разработке перспективных огнеметных комплексов и боеприпасов к ним для применения огнеметно-зажигательных средств.

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