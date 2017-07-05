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05.07.2017 (23:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия с пожарными командами

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по противопожарной подготовке.

По замыслу занятия, в гарнизонном общежитии вследствие неосторожного обращения одного из жильцов с электрообогревателем возник очаг возгорания.

Пожарные команды ОГРВ ПРРМ были подняты по тревоге и выехали к месту условного возгорания, где по прибытию необходимо было определить классификацию пожара для выполнения дальнейших действий. В ходе занятия пожарные эвакуировали жильцов, находящихся в гарнизонном общежитии, а также отработали поиск людей в задымленных помещениях и вынос пострадавших с места пожара в одиночку и парами.

Особое внимание уделили отработке действий по локализации пожара и пресечению распространения огня на другие этажи.

Занятие с пожарными командами ОГРВ ПРРМ являлось плановым.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Пожарная безопасность
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